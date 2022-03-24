المكتبة الجهوية بقبلي تنظم لقاء أدبيا شعريا تحت عنوان مبدعات بلادي

نظمت المكتبة الجهوية بقبلي صباح اليوم لقاء أدبيا شعريا بعنوان “مبدعات بلادي ” وذلك ضمن فعاليات الايام الوطنية للمطالعة والمعلومات التي تنتظم هذه السنة تحت شعار “رائدات بلادي”

واوضحت مديرة المكتبة الجهوية بقبلي سماح مرسيط ل”وات” ان هذا اللقاء الادبي الشعري يهدف الى مزيد انفتاح المكتبة على محيطها الخارجي و اتاحة الفرصة لمبدعات الجهة في مختلف الميادين للتعريف بانتاجاتهم مشيرة الى ان تظاهرة اليوم تتخللها عدة تكريمات تشمل الكاتبة زينب حامد والاديبة نجاة ادهان والشاعرة نائلة عون الله الى جانب الشاعرة سعاد الشايب والاديبة والشاعرة نبيلة احمد والشاعرة شريفة زريبة، فضلا عن الدكتورة والباحثة نجلاء بنميلود

كما اشارت سماح مرسيط الى ان الاحتفالات بالايام الوطنية للمطالعة انطلقت بالمكتبة الجهوية بقبلي منذ يوم 16 مارس الجاري عبر تنظيم احتفالية بمدينة قبلي القديمة تلاها تنظيم سلسلة من الانشطة بكل من دار الشباب بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية وباحد الفضاءات الترفيهية بمنطقة النزلة بمدينة قبلي، اين تم تنظيم لقاء بالمسنين من جمعية دار العز وجمعية المكفوفين المسنين.

وتتواصل هذه الانشطة بفضاء المكتبة الجهوية يوم غد الجمعة عبر عرض مسرحية للاطفال ويوم السبت المقبل من خلال تقديم كتاب نفزاوة مجال وتاريخه وهو عبارة عن مجموعة من المقالات لعدد من الادباء والكتاب على غرار محمد ضيف الله ليتم يوم 29 مارس الجاري تنظيم التصفيات المحلية لملتقى الطفولة المبكرة والكتاب.

ويكون اختتام التظاهرات يوم 6 افريل المقبل عبر تنظيم ورشة في التنمية البشرية حول المراة القيادية الناجحة