صفاقس: 48 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل صفر حالة وفاة

لم تسجل ولاية صفاقس، امس الاربعاء، اية حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، مقابل رصد 48 اصابة جديدة، وتعافي 32 شخصا من الفيروس، وذلك من اصل 427 تحاليل مخبرية انجزت، في ذات اليوم، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وبعدد من المخابر الخاصة، مسجلة نسبة وقوع قدّرت ب11 فاصل 24 بالمائة.

ووفق الحصيلة المحيّنة للوضع الوبائي بالجهة، الواردة في البلاغ الصادر، اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، يستقر مجمل الوفيات، منذ ظهور الجائحة الوبائية بجهة صفاقس، في حدود 2184 حالة، مقابل ارتفاع الإصابات الى 78 ألفا و937 اصابة، من ضمنها 76 ألفا و472 حالة تماثل اصحابها للشفاء.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة للمصابين بفيروس “كورونا”، اظهر ذات البلاغ، عن اقامة 11 مصابا بأقسام العناية المركزة، حاليا، و43 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 9 مصاببن بالمصحات الخاصة.