بدر الدين القمودي يطالب بفتح تحقيق صلب الكرامة القابضة ويوجّه نداء لقيس سعيّد #خبر_ عاجل

وجه اليوم الجمعة 25 مارس 2022 رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمدة أشغاله بدر الدين القمودي، نداء إلى السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد، من أجل فتح ملف الأملاك المصادرة ومحاسبة كل من تلاعب بالملف.

ودعا القمودي في تصريح لشمس أف أم، إلى ضرورة التعجيل بتطبيق مرسوم الصلح الجزائي الذي ختمه رئيس الدولة مؤخرا وتنفيذ جميع بنوده بحذافرها.

كما تحدث القمودي عن ضرورة فتح تحقيق في الكرامة القابضة باعتبارها المسؤولية عن ملف الأملاك المصادرة، وكذلك تحقيق في لجنة الأملاك المصادرة ووزارة المالية، مؤكدا أن ملف الأملاك المصادرة هو ملف فساد كبير