هكذا سيكون الطقس اليوم

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2022/03/26 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قال المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ اليوم السبت 26 مارس 2022، ان درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة في الشمال والوسط وتكون في حدود 16 درجة في المرتفعات وبين 25 و 33 درجة في الجنوب.

وستكون الرياح من القطاع الشرقي في الشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي في الجنوب مازالت قوية قرب السواحل وفي الجنوب مع رياح رملية محلية ومعتدلة فقوية نسبيا في بقية المناطق.

والبحر هائج على كافة المجالات البحرية، مع تواصل الأجواء المغيمة جزيئا مع أمطار ضعيفة ومحلية في الشمال والمناطق الغربية.

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