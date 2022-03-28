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حارس ملهى ليلي يعتدي على شاب بالعنف ويتسبّب بوفاته.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

2022/03/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني ، بأنه على إثر تقدّم مواطن إلى مركز الأمن الوطني بسوسة الشمالية للإعلام عن تعرضه وصديقه (23 سنة) للإعتداء بالعنف الشديد من قبل حارسا ملهى ليلي بسوسة ممّا تسبب في إحالة رفيقه على قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بسهلول .

وتم في وقت لاحق إعلام الوحدات الأمنية من قبل إدارة المستشفى المذكور عن وفاة الشاب بعد تعرّضه إلى إصابة خطيرة على مستوى الرأس.

وبإيلاء الموضوع الأهمية ،أمكن تحديد مكان تواجد المظنون فيهما بولايتي “المنستير والقيروان”، بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم التنقل الفوري على عين المكان أين أمكن القبض عليهما بعد نصب كمين محكم لهما.وبإستشارة النيابة العمومية ،أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل القتل العمد والأبحاث متواصلة.

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