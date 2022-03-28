عاجل: منحرف يحوّل وجهة أجنبيّة بسكّين في أريانة

وزير الفلاحة يؤكد توفر كل المواد الأساسية استعدادا لشهر رمضان..ويتوعد المحتكرين..خبر_عاجل

عاجل: وزير الصحة يحسمها بخصوص اقامة صلاة التراويح في رمضان والإجراءات الوقائية..

وزير الصحة يرد على التخوفات من موجة جديدة لكورونا بعد رمضان..خبر_عاجل

بطولة ميامي :انس جابر تخرج من الدور ثمن النهائي

2022/03/28 أخبار, المصدر مع وات

خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر من الدور ثمن النهائي لبطولة ميامي من فئة 1000 نقطة اثر انهزامها اليوم الثلاثاء امام الامريكية دانيال كولينس المصنفة 11 عالميا بنتيجة 2/6 و4/6.
وكانت انس جابر المصنفة عاشرة عالميا بلغت ثمن النهائي بفوزها على الاستونية كايا كانيبي المصنفة 61 عالميا بنتيجة 6-3 و6-صفر.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn