بطولة ميامي :انس جابر تخرج من الدور ثمن النهائي

خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر من الدور ثمن النهائي لبطولة ميامي من فئة 1000 نقطة اثر انهزامها اليوم الثلاثاء امام الامريكية دانيال كولينس المصنفة 11 عالميا بنتيجة 2/6 و4/6.

وكانت انس جابر المصنفة عاشرة عالميا بلغت ثمن النهائي بفوزها على الاستونية كايا كانيبي المصنفة 61 عالميا بنتيجة 6-3 و6-صفر.