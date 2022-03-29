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منتخب السنغال بطل أفريقيا يكرر فوزه على مصر بركلات الترجيح ويصعد لكأس العالم

2022/03/29 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

كرر منتخب السنغال بطل أفريقيا الفوز على مصر بركلات الترجيح ليصعد لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.
وفي تكرار لنهائي كأس الأمم في الكاميرون فاز منتخب السنغال بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بفوز السنغال 1-صفر بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان في نتيجة مباراتي الدور الحاسم 1-1 بعد أن فازت مصر ذهابا بنفس النتيجة.
وأهدر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ثلاث ركلات ترجيح بينما سجل الركلة الوحيدة لمصر عمرو السولية.
وأحرز للسنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانغ وساديو ماني وأهدر كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

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