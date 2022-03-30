الاتحاد الدولي يكشف عن الكرة الرسمية المعتمدة لمونديال قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا), اليوم الاربعاء, عن شكل الكرة التي سيتم بها خوض منافسات كأس العالم 2022, المُقرر انطلاقها في قطر نهاية العام الجاري بقطر.

وأشار الاتحاد الدولي (فيفا) إلى أنه بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات الأزياء الرياضية في العالم قد تم الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022, التي تم تلقيبها باسم “الرحلة”, وهي الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها نفس الشركة لبطولة كأس العالم, وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ بطولات كأس العالم.

ولُقّبت الكرة “بالرحلة” لأنها مستوحاة من ثقافة وعمارة وقوارب قطر،

إضافة لعلمها الوطني.

وصُمّمت كرة الرحلة باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل الشركة المُصنعة, وتم تجربتها على عشب الملاعب, واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم, وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها.

وتحتضن قطر كأس العالم, لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر .

وضمن المنتتخب التونسي لكرة القدم امس تاهله الى مونديال قطر 2022 بعد الفوز في مجموع مقابلتي الدور الفاصل للمونديال على حساب المنتخب المالي ( 1- صفر ذهابا و0-0 ايابا)