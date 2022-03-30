صفاقس: عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام مقر الولاية



ينفذ، عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات، ممثلين عن تنسيقية حراك “الانتداب حقي” بجهة صفاقس، وذلك لليوم الثالث على التوالي، اعتصامهم المفتوح أمام مقر الولاية، الى حين تحقيق مطلبهم الاساسي المتمثل في الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بعد الغاء القانون عدد38 من قبل رئيس الجمهورية.

وأكدت عضو تنسيقية حراك “الانتداب حقي” بجهة صفاقس، احلام مذيوب، في تصريح لـ”وات”، على ان “هذا الاعتصام المفتوح لاصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات واكثر، سوف يتواصل، ومن المنتظر ان يتحول الى خطوات نضالية تصعيدية، على غرار الدخول في اضراب جوع وحشي، في حال عدم تفعيل القانون عدد 38 او ما يعادله بما يضمن انتدابهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام”.

واعتبرت ممثلة تنسيقية حراك “الانتداب حقي” بصفاقس، كوثر بوقرة، في تصريح سابق لـ”وات”، “أن الغاء القانون عدد 38 من قانون المالية لسنة 2022 يعد محطّما لشعار الكرامة والحرية التي قامت عليها الثورة التونسية ولآمال التونسيين الحالمين بالتشغيل سيما منهم أصحاب الشهادات العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات”، معربة عن رفضها القاطع لكل الحلول الترقيعية وأشكال التشغيل الهش لهذه الفئة من اصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل.

يذكر ان تنسيقيات “الانتداب حقي”من ذوي أصحاب الشهادات العليا ممن فاقت بطالتهم الـ10 سنوات، قاموا منذ سنتين بعديد التحركات الاحتجاجية والخطوات النضالية من اجل المطالبة بحقهم في الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام.