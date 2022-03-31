الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق منصة اعلامية لتقريب الخدمات من الحرفاء..

أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الخميس، منصّة اعلامية جديدة تهدف إلى تقريب الحريف من مزوّد الخدمات أو المعدات وذلك بهدف تطوير مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في تونس.

وستسمح هذه المنصة الاعلامية الرقمية، التي يتنزل احداثها ضمن الاستراتيجية الرقمية للوكالة، لمزودي الخدمات والمعدات بتطوير انشطتهم عبر توسيع شبكة علاقاتهم وتواجد مختلف المتدخلين فيها.

وتجمع هذه المنصّة الحرفاء والفاعلين في التحكم في الطاقة، مما يجعل من الممكن تحديد فرص تطوير مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وفق بلاغ للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

وستضع هذه المنظومة في البداية على ذمّة المستخدمين قائمات بمزوّدي الخدمات الذين يقدمون الدراسات والمساعدة في التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة (التدقيق الطاقي ودراسات جدوى الطاقة الشمسية الفولطاضوئية ودراسة الإضاءة …).

كما ستتيح لهم قائمات مزودي الخدمات لتنفيذ الأشغال ومزوّدي معدات التحكم في الطاقة (سخان المياه الشمسي وفنّيي تركيب الطاقة الفلطاضوئية…)، علاوة على مراكز التكوين في مجال التحكم في الطاقة (الطاقة الفلطاضوئية ، والقيادة الاقتصادية …)

ويفترض، وفق المصدر ذاته، ان تمكن هذه المنظومة من تعزيز الالتزام والثقة بين مزوّدي الخدمات أو المعدات وحرفائهم بما يمكن من تطوير سوق مستدام.

وتوفر هذه المنظومة، أيضًا، العديد من الخدمات التي تتمحور حول العرض أو الطلب بالإضافة إلى الخدمات التي تسمح للفاعلين بتعميق معرفتهم بعملائهم والانخراط في أنشطة جديدة بالإضافة إلى تحسين تجربة الحريف/ المزوّد المطروحة، والتي ستسمح بإنشاء النظام الآلي للخدمات.