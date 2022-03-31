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القيروان: أمطار مصحوبة بحجر البرد تتسبب في خسائر في أشجار المشمش بمعتمدية السبيخة

2022/03/31 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


تسببت أمطار غزيرة مرفوقة بنزول حجر البرد، مساء اليوم الخميس، في إلحاق أضرار باشجار المشمش بمنطقة عين بومرة من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان.

وقد عاين أعضاء من الاتحاد الجهوي الفلاحين بالقيروان الأضرار، في انتظار تقييم مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة للأضرار والخسائر بصورة دقيقة.

يذكر أن منطقة عين بومرة من معتمدية السبيخة، تعد من أكبر منتجي المشمش في الجهة.

كما يشار إلى أن رياحا قوية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة، كانت أدت عشية أمس الاربعاء، إلى سقوط عدد كبير من الأشجار بالطريق الوطنية 2 الرابطة بين بوحجلة والقيروان، مما تسبب في قطع الطريق وقتيا، قبل التدخل لإزاحة تلك الأشجار.

إلى ذلك، تسببت هذه الرياح في قطع التيار الكهربائي عن مدينة بوحجلة وعماداتها منذ عشية أمس الأربعاء إلى حد اليوم الخميس، وفي سقوط عدد من كبير من الأعمدة الكهربائية بمنطقة الدعايثية من معتمدية نصر ال،له وقطع التيار الكهربائي.

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