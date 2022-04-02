هكذا سيكون الطقس اول يوم في رمضان..

راشد الغنوشي يرفض المثول أمام فرقة مكافحة الارهاب #خبر_ عاجل

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2022/04/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يسجّل في أوّل أيّام الشهر الكريم انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة مقارنة بال 24 ساعة الفارطة لتتراوح القصوى منها بين 12 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 19 و25 درجة ببقيّة الجهات وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب.
وتكون السماء قليلة السحب على أغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال ومحليا الوسط مع نزول بعض الأمطار المتفرقة. وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقويّة نسبيا ببقيّة المناطق. ويكون البحر هائجا فشديد الهيجان بالشمال ومضطرب ببقيّة السواحل.

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