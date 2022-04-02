هذه المناطق دون تيار كهربائي غدا الأحد..

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق بولايتي سوسة والمنستير غدا الاحد 3 أفريل 2022.

وأكدت الشركة في بلاغ لها أن التيار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصيانة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال بالأماكن التالية:

سوسة: سهلول 4 وحي المنتزه سهلول

مساكن: حي ابن خلدون ، المساكن الشعبية، منازل السنيت، حي ابن سالم

القصيبة: طريق الثريات

المسعدين : طريق سوسة حي محطة القطار المسعدين

وبالنسبة لولاية المنستير ستكون الانقطاعات على المناطق التالية:

كامل مدينة مصدور

المنطقة الصناعية بمصدور

وذكّرت الشركة، ان ارجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام حسب تقدم الأشغال.