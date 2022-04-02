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هذه المناطق دون تيار كهربائي غدا الأحد..

2022/04/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق بولايتي سوسة والمنستير غدا الاحد 3 أفريل 2022.
وأكدت الشركة في بلاغ لها أن التيار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصيانة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال بالأماكن التالية:
سوسة: سهلول 4 وحي المنتزه سهلول
مساكن: حي ابن خلدون ، المساكن الشعبية، منازل السنيت، حي ابن سالم
القصيبة: طريق الثريات
المسعدين : طريق سوسة حي محطة القطار المسعدين
وبالنسبة لولاية المنستير ستكون الانقطاعات على المناطق التالية:
كامل مدينة مصدور
المنطقة الصناعية بمصدور
وذكّرت الشركة، ان ارجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام حسب تقدم الأشغال.

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