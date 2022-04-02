أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق بولايتي سوسة والمنستير غدا الاحد 3 أفريل 2022.
وأكدت الشركة في بلاغ لها أن التيار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصيانة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال بالأماكن التالية:
سوسة: سهلول 4 وحي المنتزه سهلول
مساكن: حي ابن خلدون ، المساكن الشعبية، منازل السنيت، حي ابن سالم
القصيبة: طريق الثريات
المسعدين : طريق سوسة حي محطة القطار المسعدين
وبالنسبة لولاية المنستير ستكون الانقطاعات على المناطق التالية:
كامل مدينة مصدور
المنطقة الصناعية بمصدور
وذكّرت الشركة، ان ارجاع التيار الكهربائي سيكون دون سابق إعلام حسب تقدم الأشغال.
هذه المناطق دون تيار كهربائي غدا الأحد..
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المناطق بولايتي سوسة والمنستير غدا الاحد 3 أفريل 2022.