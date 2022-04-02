إيقاف شخص وحجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية والأجنبية

أمكن لأعوان مركزي الأمن الوطني بسوسة الجنوبية وحي العوينة التابعين لمنطقة الامن الوطني بسوسة المدينة، فجر اليوم السبـت، ضبط شخص أصيل ولاية سوسة كان بحوزته مبلغ هام يقدر بـ 66 الف دينار من العملة التونسية.

وبالتحري معه في هذا الشأن، وبعد استشارة النيابة العمومية ومداهمة منزله، تم العثور على مبلغ مالي قدره قرابة 660 الف دينار وضعها داخل “علبة كرتونية” اضافة الى مبلغ مالي من العملة الاجنبية قدره 23 الف اورو.

باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه ومواصلة الأبحاث معه، من أجل عدم إثبات مصدر هذه الأموال، حسب ما صرح به مصدر أمني للجوهرة اف أم.