قفصة: تسجيل 66 مخالفة اقتصادية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة خلال اليومين الأولين من شهر رمضان 66 مخالفة اقتصادية خلال 421 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم ومسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ومواقع الإنتاج والخزن ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالجهة منير الجلولي. واضاف الجلولي في تصريح لوات ، أن المخالفات تعلقت بعدم اشهار الاسعار والبيع بأسعار غير قانونية والاخلال بتراتيب الدعم وغياب الفوترة، مضيفا ان المحجوزات تمثلت في 3 اطنان من مادة الفارينة و250 كلغ من السكر و الزيت النباتي و30 طن من الاسمنت وكميات من الآجر.

ولفت منير الجلولي ان كميات مادتي السميد والفارينة التي تزودت بها ولاية قفصة منذ 26 جانفي إلى غاية 26 مارس الماضي بلغت 3900 طن إضافة الى الترفيع في كميات الحليب المقررة طيلة شهر رمضان بإضافة 100 ألف لتر لتصبح مليون و200 الف لتر من الحليب ومشتقاته.

واضاف الجلولي ان ولاية قفصة سيقع تزويدها خلال العشرة ايام الأولى من شهر رمضان بقرابة 800 الف بيضة كمخزون تعديلي مع 30 طن من البطاطا في كل أسبوع.