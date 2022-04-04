الكاف: تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وانخفاض ملحوظ في الاسعار

تراجعت أسعار العديد من المنتوجات الفلاحية، اليوم الإثنين، بمدينة الكاف، وذلك على إثر تركيز نقطة للبيع من المنتج إلى المستهلك نظمها ديوان الأراضي الدولية بالتعاون مع فضاء المرأة الريفية بالكاف.

وانخفضت بذلك، اسعار جل المنتوجات الفلاحية المعروضة بالفضاء، على غرار الفلفل الطازج، ولحم الدجاج، والأجبان وغيرها من منتوجات الطبخ المصنعة، وهو ما نال استحسان المواطنين الذين طالبوا بتركيز هذه النقطة بصفة دائمة.

وقال الرئيس ومدير وحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة بولاية الكاف، عبد الخالق بوعقة المهندس، أن هذه النقطة مكنت من توفير منتجات فلاحية بأسعار منخفضة على غرار الفلفل الذي يباع بسعر مناسب، ولحم الدجاج الطازج وغيرها من المنتوجات، وذلك بأسعار تنافسية وبجودة عالية، على حد تعبيره.

من جهته، أكد المدير الجهوي للتجارة، رياض القاسمي، على أهمية هذه النقطة الجديدة للبيع من المنتج إلى المستهلك، مشيرا الى أنها مكنت من تعديل كفة الاسعار وتوفير منتوجات يكثر عليها الطلب في مثل هذا الشهر الكريم.

وأضاف، أن عمليات الرقابة للأسواق مستمرة في كامل مدن الولاية وفي الأرياف، وذلك بهدف الحد من الضاربة والترفيه في الأسعار والمحافظة على سلامة المنتوجات الاستهلاكية المعروضة للبيع في الأسواق، وفق تقديره.