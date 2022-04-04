“أزمة الزيت النباتي المدعم في طريقها نحو الإنفراج”: جمال العرف يكشف ويقدم التفاصيل..

قال أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي جمال العرف اليوم الإثنين 4 أفريل 2022 إنّ سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة التجارة وفّرت الكميات اللازمة من الزيت النباتي المدعم التي وعدت بتوفيرها وفي الآجال.

وأشار جمال العرف إلى أنه من المبرمج ضخّ 12 ألف طن في ظرف 20 إلى 25 يوما القادمة، إضافة إلى 7 آلاف طن تم ضخها في الفترة الماضية، و9 آلاف طن مبرمجة في الفترة المقبلة، كمية بـ 6 آلاف طن أواخر هذا الشهر.

ودعا العرف المواطنين إلى تجنّب اللهفة وأشار إلى أن التزويد سيتم في نسق طبيعي إذا لم يكن هذا المنتوج محل مضاربة واحتكار.

وأفاد في تصريحه لإذاعة اكسبراس بأن الكميات التي وعدت وزارة التجارة بتوفيرها من الزيت النباتي المدعم تتمثل في 35 ألف طن في ظرف شهرين، وهي كميات كافية للقضاء على الأزمة وفي حال حدوثها فإنه يجب الضرب على أيدي المحتكرين.

وأشار المتحدث إلى أن أزمة التزويد بالزيت النباتي المدعم في طريقها نحو الإنفراج.