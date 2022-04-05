تونس تسجل 29 وفاة و 1474 اصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع..

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن عدد التحاليل الايجابية بلغت 1474 من مجموع 16020 من التحاليل المنجزة خلال الفترة المتراوحة من 28 مارس الماضي الى غاية 3 أفريل الجاري

ولفتت الوزارة في بلاغها حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن اجمالي عدد الحالات الايجابية بلغ منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا خلال شهر مارس من سنة 2020 مليون و37 ألف و358 حالة إصابة

وأضافت وزارة الصحة أنه تم التصريح خلال الفترة الزمنية المتراوحة من 28 مارس الماضي الى غاية 3 أفريل الجاري ب29 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات الى 28425 حالة وفاة

وذكرت وزارة الصحة أن 63 من المرضى الجدد يقيمون حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.