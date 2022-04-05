توننداكس ينهى تداولات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 26ر0 بالمائة

أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، توننداكس، حصة الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 26ر0 بالمائة مدركا 7111 نقطة، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستفاد التجاري بنك من نحو 5ر1 مليون دينار من تداولات الحصة البالغة 2ر4 مليون دينار علما وان سهم البنك اغلق على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة عند سعر 33 دينار.

وتصدر سهم بنك تونس والامارات، قائمة الارتفاعات، بنسبة 2ر4 بالمائة ليبلغ مستوى 680ر6 دينار في حين ارتفع سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 6ر3 بالمائة ليقفل عند سعر 700ر8 دينار.

وتراجع،في المقابل، سهم الصناعات الكميائية للفليور بنسبة 4ر3 بالمائة لتفقل الجلسة عند مستوى 500ر84 دينار علما وان الجلسة العامة العادية ليوم 31 مارس 2022 قررت توزيع ارباح على المساهمين بقيمة 700ر3 د نظير كل سهم.