الجرندي:نامل في مساندة الجانب الامريكي لمسار تونس من اجل ارساء لديمقراطية حقيقية ومكافحة الفساد

أعرب وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء لتوديع سفير الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم، بمناسبة انتهاء مهامه، عن الأمل في ” مساندة الجانب الأمريكي للمسار الذّي انتهجته تونس من أجل إرساء ديمقراطية حقيقيّة ومكافحة الفساد والإسراع في نسق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت الجرندي الى ” وضوح الرؤية المستقبلية لتونس والالتزام بالمضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي التشاركي والالتزام بالاستحقاقات الانتخابية وفقا لخارطة الطريق التّي أعلن عنها رئيس الجمهورية،قيس سعّيد،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي نشر مساء اليوم .

وثمّن الجرندي الدعم المستمرّ الذّي ما فتئت تقدّمه الولايات المتّحدة الأمريكية لتونس على الصعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف وخاصّة المساعدة على تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتوفير اللقاحات.

وتمّ خلال اللقاء الإشادة بالمستوى المتميّز للتعاون الثنائي القائم بين البلدين والتطلّع إلى مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته ليشمل قطاعات ذات قيمة عالية مضافة وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار متغيّرات الوضع الدولي.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بمتانة العلاقات التاريخية التّي تجمع تونس والولايات المتحدة، البلدين الصديقين وفق نص البلاغ .

وأكّد “بلوم” الذي التقى في وقت سابق اليوم رئيس الدولة، “حرص الجانب الأمريكي على مواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في تونس واستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة في والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين”.

ومنح رئيس الدولة السفير الأمريكي الصنف الأوّل من وسام الجمهورية ،كما تحادثت أمس رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مع السفير دونالد بلوم، بمناسبة انتهاء مهامه.