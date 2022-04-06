الرابطة المحترفة الاولى – الجولة الثانية – التنافس يشتد في اتجاهي مرحلة التتويج وتفادي النزول

فاجا نادي حمام الانف ضيفه الترجي التونسي وهزمه بنتيجة 2-1 والحق به خسارته الثالثة في المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى اليوم في اطار الجولة ال12 من البطولة.

وافتتح نادي حمام الأنف التهديف عن طريق زياد بن سالم(2) قبل ان يتمكن المغربي صابر بوقرين من التعديل لفائدة الترجي ( د7) ثم تمكن مهيب الله السالمي من تسجيل الهدف الثاني لفريق الضاحية الجنوبية (80)

ورغم الهزيمة مازال الترجي التونسي يتصدر المجموعة الاولى برصيد 21 نقطة لكنه لم يضمن بعد التاهل لمرحلة التتويج حيث يتقدم بنقطة واحدة عن اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني (20 نقطة) وبثلاث نقاط عن صاحبي المركز الثالث اتحاد تطاوين والنادي الصفاقسي ( 18 نقطة)

ورغم الفوز مازال نادي حمام الانف يحتل المركز الاخير برصيد 9 نقاط متاخرا باربع نقاط عن صاحب المركز السابع النادي البنزرتي (13 نقطة).

وعاد أمل حمام سوسة من ملعب الطيب المهيري بصفاقس بنقطة ثمينة من تعادله مع النادي الصفاقسي 1-1 .

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق يوسف بن سوده (12) قبل ان يتمكن وليد القروي من التعديل في(90+4)

ويحتل فريق الامل المركز السادس ب13 نقطة ولئن تفادى النزول مباشرة فهو مازال معنيا بباراج تفادي النزول .

اما النادي الصفاقسي فقد فوت في فرصة تعزيز موقفه بين فرق الصدارة ومازال يحتل المركز الثالث مع اتحاد تطاوين ب18 نقطة.

في ملعب بن قردان انتهى دربي الجنوب الشرقي بين اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين بنتيجة التعادل صفر-صفر .وبقي الفريقان في نفس مركزيهما حيث يحتل اتحاد بنقردان المرتبة الثانية ب20 نقطة امام اتحاد تطاوين ب18 نقطة

وحقق نجم المتلوي فوزا ثمينا على ملعبه على حساب النادي البنزرتي بنتيجة 2-1 .

وكسب نجم المتلوي فوزه في الوقت بدل الضائع بفضل هدفي شمس الدين نغير(90+1)وحازم المستوري (90+3)

بعد ان كان النادي البنزرتي سجل هدفه الوحيد عن طريق بشير المقدمي (40)

ورفع نجم المتلوي رصيده الى 16 نقطة محتلا المركز السادس واصبح بامكانه المراهنة على احد المراكز الثلاثة المؤهلة لمجموعة التتويج فيما يحتل النادي البنزرتي المرتبة قبل الاخيرة في مجموعته ب 13 نقطة وتبدو مهمته صعبة في تفادي اللعب من اجل تفادي النزول.

وفي المجموعة الثانية حقق النادي الافريقي فوزا ثمينا على ضبفه الاتحاد المنستيري بثنائية سجلها كل مناسكندر العبيدي (15)وياسين الشماخي (63)

ويحتل النادي الافريقي المركز الثالث ب19 نقطة بينما يواصل اتحاد المنستيري صدارة المجموعة ب22 نقطة رغم هزيمته الثانية اليوم لكنه لم يضمن بعد تاهله لمجموعة الصعود ويبقى الاقرب الى ذلك

في ملعب سليمان كسب مستقبل سليمان فوزا ثمينا على ضيفه الترجي الجرجيسي 2-1 . .

وسجل مستقبل سليمان هدفيه عن طريق ايلفيس بافور (12)وعزيز الشتيوي (56) من ضربة جزاء فيما جاء هدف الترجي الجرجيسي عن طريق دومينيك ماندي (31).

وعرفت المباراة احتجاج لاعبي الترجي الجرجيسي على قرار الحكم مجدي بالحاج علي باعلان ضربة جزاء لمستقبل سليمان. وكانت هيئة الترجي الجرجيسي راسلت الجامعة قبل المباراة رافضة تعيين الحكم بالحاج علي لادارة المقابلة مع مستقبل سليمان.

وفك مستقبل سليمان الارتباط مع ضيفه في المركز الاخير حيث رفع المستقبل رصيده الى 13 نقطة فيما تجمد رصيد ترجي جرجيس عند 10 نقاط

وفي ملعب حمام سوسة خطف النجم الساحلي فوزا ثمينا 1-صفر على حساب هلال الشابة عن طريق ياسين العمري في الوقت بدل الضائع (90+4) من ضربة جزاء

وصعد النجم الساحلي الى المركز الرابع ب18 نقطة وعزز موقفه في المراهنة على احدى المراتب الثلاث الاولى المؤهلة لمجموعة التتويج بينما بقي هلال الشابة عند 12 نقطة في المركز السابع قبل الاخير

وفوت مستقبل الرجيش في ملعب أحمد خواجة المهدية في تحقيق الفوز على ضيفه الأولمبي الباجي مكتفيا بالتعادل صفر-صفر.ويحتل مستقبل الرجيش المركز الثاني في مجموعته ب20 نقطة على بعد نقطتين من الاتحاد المنستيري المتصدر ( 22 نقطة) بينما يحتل الاولمبي الباجي المركز الخامس ب14 نقطة

وينتظر ان تشتد المنافسة في الجولتين المقبلتين المتبقيتين من السباق من اجل حسم رهاني التاهل الى مرحلة التتويج وتفادي النزول حيث ان جدول الترتيب في المجموعتين بقي متحركا ولم يعرف القرار.

وستنافس اربعة فرق في كل مجموعة من اجل ثلاث مقاعد في مرحلة الصعود . حيث ستتنافس في المجموعة الاولى فرق الترحي التونسي ( 21 نقطة) واتحاد بن قردان(20 نقطة) والنادي الصفاقسي واتحاد تطاوين ( 18 نقطة ) بينما سينحصر السباق من اجل ثلاثة مراكز في المجموعة الثانية بين فرق الاتحاد المنستيري (22 نقطة) ومستقبل الرجيش (20 نقطة) والنادي الافريقي(19 نقطة ) والنجم الساحلي (18 نقطة)