وزارة المرأة تفتح باب الانتداب في هذه الاختصاصات

تعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الانتداب عن طريق التعاقد 6 أعوان من الصنف “أ1″ في اختصاص علم الاجتماع موزعة كالآتي:

– علم اجتماع العنف :(02) خطط

– علم اجتماع الأسرة: (02) خطط.

– علم اجتماع الطّفولة: (01) خطة.

– علم اجتماع النّوع الاجتماعي: (01) خطة

حسب الشروط الآتي ذكرها:

– شهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمّقة أو شهادة معادلة من نفس الاختصاص.

– البالغات والبالغون من العمر 40 سنة على الأكثر ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ تسجيل المترشح(ة) في مكتب التشغيل بالنسبة للمناظرات المفتوحة خلال الـ 5 سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.

وفي صورة عدم التسجيل في مكتب التشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم 01 جانفي من السنة التي يعلن فيها عن مناظرة الانتداب عن طريق التعاقد.

وحدّد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 09 ماي 2022.

ويجب على المترشحات والمترشحين التسجيل وجوبا على الموقع التالي:

• يجب على المترشحات والمترشحين إيداع ملفات ترشحاتهم متضمّنة وجوبا الوثائق التالية:

1- مطلب ترشح يتضمّن العنوان والترقيم البريدي.

2- تقرير ملخص في خمس صفحات لموضوع البحث المنجز الخاص بشهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمّقة.

3- نسخة مجرّدة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة للشهائد الأجنبية.

4- شهادة تسجيل بالمكتب الجهوي للتشغيل والعمل المستقل أو شهادة في الخدمات المدنية الفعلية بالنسبة للمترشحات والمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية (40 سنة).

5- الاستمارة التي وقع تعميرها بكلّ دقّة على الموقع المذكور أعلاه.

تقدّم الترشحات مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو ترسل عن طريق البريد عبر رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالي: 02 نهج عاصمة الجزائر تونس 1001 (المناظرة الخارجية للانتداب عن طريق التعاقد أعوان من الصنف”أ1”) في اختصاص علم الاجتماع.