البنك العربي لتونس يكذّب صحيفة الشارع المغاربي و يوضّح بخصوص تحاليل القوائم المالية لسنة 2021

مرصد الخدمات المالية ينبه من صفحات على ‘الفايسبوك’ تقوم بتحويلات مالية بنكية مخالفة للقانون

يهم الراغبات في بعث المشاريع في إطار “رائدات”: وزارة المرأة تضع عنوانا إلكترونيا لتذليل الصعوبات..

دراسة جديدة تكشف عن أبرز أعراض كورونا النفسية

سيدي بوزيد : تسجيل 165 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

2022/04/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّل أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في ولاية سيدي بوزيد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 165 مخالفة اقتصادية وحجز 13 فاصل 5 قنطار من الفارينة المدعّمة بسبب الإخلال بتراتيب الدعم و1102 علبة ياغورت ومشروب لبن بسبب مخالفة تراتيب العرض بعد القيام ب1238 زيارة ميدانية لمحلات وفضاءات تجارية ووحدات إنتاج بمختلف معتمديات الولاية وذلك حسب ما أكّده مبروك عبادة المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد في تصريح لـ(وات).

وأضاف أنّ المخالفات المسجلة تعلّقت بعدم إشهار الأسعار (80 مخالفة) وغياب الفوترة (45 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم (3 مخالفات)، مشيرا إلى انه يتواصل التنسيق مع مختلف المتدخلين لتأمين تزويد الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية على غرار البيض والبطاطا ومشتقات السميد حيث بينت المؤشرات وجود تحسن ملحوظ في ما يخص توفر عدد من المواد الغذائية المفقودة على غرار السميد والفارينة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn