سيدي بوزيد : تسجيل 165 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

سجّل أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في ولاية سيدي بوزيد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 165 مخالفة اقتصادية وحجز 13 فاصل 5 قنطار من الفارينة المدعّمة بسبب الإخلال بتراتيب الدعم و1102 علبة ياغورت ومشروب لبن بسبب مخالفة تراتيب العرض بعد القيام ب1238 زيارة ميدانية لمحلات وفضاءات تجارية ووحدات إنتاج بمختلف معتمديات الولاية وذلك حسب ما أكّده مبروك عبادة المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد في تصريح لـ(وات).

وأضاف أنّ المخالفات المسجلة تعلّقت بعدم إشهار الأسعار (80 مخالفة) وغياب الفوترة (45 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم (3 مخالفات)، مشيرا إلى انه يتواصل التنسيق مع مختلف المتدخلين لتأمين تزويد الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية على غرار البيض والبطاطا ومشتقات السميد حيث بينت المؤشرات وجود تحسن ملحوظ في ما يخص توفر عدد من المواد الغذائية المفقودة على غرار السميد والفارينة .