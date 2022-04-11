عاجل: آخر مستجدّات مقتل فتاة دهسا تحت عجلات قطار بسبب عمليّة “براكاج”

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس فجر اليوم الاثنين 11 أفريل 2022 من إلقاء القبض على مُرتكب جريمة القتل التي جدّت على متن قطار الضاحية الجنوبية وراحت ضحيتها فتاة.

وبالتحرّي معه إعترف بأنه تعمّد نشل الحقيبة اليدويّة التابعة للهالكة رغم سير القطار ممّا أدّى إلى سقوطها وتعرّضها للدّهس تحت عجلاته، وبعد علمه بهلاكها تحصّن بالفرار بمنزل أحد معارفه.

كما تمكنت الوحدات المذكورة من القبض على شخصين آخرين تعمّدا إخفاء المعني ومساعدته على الفرار.

وبمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث.