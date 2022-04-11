نور الدين الطبوبي يشخّص الوضع السياسي في تونس

قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه كان لديهم الوعي الكافي برغبة أطراف ومحاولتها جرّ الاتحاد الى هذا المربع السياسي او ذاك ولكن سلوك الاتحاد كان متوازنا ولم تكن تحكمهم ردود الفعل الانفعالية لهذا لم ينجح ولن ينجح اي طرف في جرهم الى مربع الرئيس او مربع المعارضة أو مربع اي جهة سياسية.

وفي إجابة حول أداء الحكومة قال الطبوبي في حوار على أعمدة جريدة الشعب في عددها الصادر اليوم الإثنين 11 أفريل 2022 ” أي حكومة وأي أداء…؟ انظروا الى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي عشنا وضعا كارثيا في صفاقس والجنوب (مشاكل بيئية) ونعيش اليوم وضعا أسوأ من حيث غلاء الاسعار وفقدان المواد الأساسية.

إن هذه الحكومة لم تخلق الديناميكية اللازمة التي كنّا ننتظرها لإنعاش الاقتصاد. هناك مشاريع كثيرة يمكن إنجازها لخلق الثروة من ذلك نقل الفسفاط بواسطة الضغط المائي وغسله بماء البحر لتجاوز مشاكل النقل واستنزاف الثروة المائية… هناك فشل صارخ وفي كلمة، هذه الحكومة هي حكومة الضرورة، وكل تبعات سياستها يتحملها رئيس الجمهورية الذي عيّنها “.

وأضاف الطبوبي ” للاسف لا توجد أي بوادر انفراج مع الحكومة فحتى رئيس الجمهورية لم يتحدث عن التفويت ورفع الدعم في تناقض مع تصوّرات الحكومة. لابدّ من حلول جذرية ولكن مع من سنتفاوض لايجاد هذه الحلول… نحن لا نعرف الى الآن الى متى ستدوم هذه الحكومة لابدّ من استقرار سياسي حتى يُقبل المستثمرون على بعث المشاريع ببلادنا في إدارة الازمات يبقى الحلّ الوحيد هو التفاوض. إن العالم كلّه في اسوإ اللحظات يتفاوض في الحرب الروسية الأوكرانية، في اليمن، في كل مكان توجد أزمة لا بديل عن المفاوضات… انظروا إلى الأسعار كيف التهبت بشكل جنوني مقابل ضعف الاجور… ومع ذلك نحن لا نتفاوض للخروج من هذه الازمات المركّبة… احترمنا تعيينات الحكومة للوزراء والمديرين وعليها أن تتحمل مسؤولية تعييناتها وتجد الحلول اللازمة “.