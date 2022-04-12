فرقتا الحرس الدواني بقرمبالية وسوسة تحجزان كميات من الفوشيك والتبغ المهرب

حجزت فرقتتا الحرس الديواني بكل من قرمبالية وسوسة كميات من الفوشيك المهرب قدرت بما يناهز 165 ألف قطعة وكمية من مواد التبغ المهربة.

وبينت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن فرقة الحرس الديواني بقرمبالية ، قامت إثر استغلال معلومة تتصل بنقل أحد الأشخاص لبضاعة مهربة، من حجز 117 ألف قطعة فوشيك مهربة إضافة إلى كميات من المعسل والجيراك وورق لف السجائر قدرت قيمتها ب116 ألف دينار.

وأضافت أن دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسوسة ضبطت سيارة خفيفة محملة بكمية من المعسل والجيراك قدرت ب280 كلغ و13 ألف علبة سجائر و48 ألف قطعة فوشيك مهربة علما وانه قد تم تحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ 77 ألف دينار.