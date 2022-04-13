من بينها خضار ومواد مدعمة: حصيلة المراقبة الاقتصادية لليوم 11 من رمضان..

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية خلال 11 أيام الأولى من شهر رمضان 6418 مخالفة اقتصادية بعد إجراء 34634 زيارة تفقد شملت مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة ومسالك البيع بالتفصيل فضلا عن 1974 منطقة ذات حركية بمختلف الولايات.

وقد تم حجز الكميات التالية وفق بلاغ لوزارة التجارة:

– 4673 لتر من الزيت النباتي المدعم

– 890 قنطار من الفرينة المدعمة

– 39 قنطار سميد

– 2232 كغ عجين غذائي

– 4402 كغ بطاطا

– 6629 كغ من مادة الفلفل

– 1583 كغ من مادة الطماطم

– 1,45 طن من التمور

– 1872 كغ لحوم دواجن

– 142 كغ من الأرز

– 3237 كغ سكر مدعم

– 62 طن اسمنت و5130 قطعة آجر

– 28 طن من مادة DAP

– 20 قنطار شعير

– 12 قنطار أعلاف

– 3047 علبة تبغ

أما على مستوى التزويد، فإن تزويد مختلف الأسواق رجع الى نسقه العادي بالنسبة لمادتي البطاطا والطماطم حيث بلغت الكميات الواردة على 16 سوق جملة: البطاطا (203,46 طن)، الطماطم (146,42 طن)، كما لوحظ تحسنا ملحوظا في كميات الفلفل بمختلف الأسواق.

من جهة أخرى، وردت على قاعة العمليات المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال 11 يوم 413 شكاية.

هذا وتضع الوزارة على ذمة العموم أرقام قاعة العمليات المركزية:

الهاتف: 71.354.436 الفاكس: 71.242.637

فضلا عن الرقم الأخضر المجاني 80.100.191