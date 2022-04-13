توننداكس يقفل معاملات الاربعاء على ارتفاع بنسبة 57ر0 بالمائة

اقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، حصة الاربعاء، مرتفعا بنسبة 57ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 14ر7227، وسط معاملات بقيمة 7ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”

وتصدّر سهم الشركة التونسية للبنك، قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 6ر4 بالمائة وليقفل بقيمة 640ر3 دينار، وسط مبادلات بقيمة 88 مليون دينار

وتطور سهم بنك تونس والإمارات ، بدوره، بنسبة 4 بالمائة وسعر 850ر6 دينار، دون تسجيل أي مبادلات

في المقابل تقهقر سهم لوندور، خلال الحصة، بنسبة 3ر4 بالمائة، وينهي بسعر قدره 600ر8 دينار، في ظل معاملات لم تتخط 5 الاف دينار. تبعه سهم سرفيكوم الذي تدحرج بدوره بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 130ر1 دينار، مع تسجيل مبادلات بقيمة 5 الاف دينار

وكان سهم شركة صنع المشروبات بتونس، الأكثر تداولات خلال الحصة، مراكما أرباحا بقيمة 408 الف دينار، وليختتم الحصة متقهقرا بنسبة 30ر0- بالمائة وسعر 800ر16 دينار