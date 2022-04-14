العثور على جثّة كهل متفحّمة في منزله بسيدي بوزيد.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

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2022/04/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت الحماية المدنية بالرقاب في بلاغ بأن أهالي منطقة أولاد اللافي من معتمدية أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد استيقظوا فجر اليوم على فاجعة تمثلت في تفحم رجل يناهز عمره 75 سنة داخل منزله الذي يقيم فيه بمفرده إثر نشوب حريق ولم يتفطن له أحد لانقاذه.

وتم إعلام الحماية المدنية على الساعة السادسة صباحا حيث تحول فريق الإسعاف من الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد على عين المكان وتم إخراج الجثة وتسليمها إلى أعوان مركز الأمن العمومي بأولاد حفوز لإتمام الإجراءات القانونية. وقد أذنت النيابة العمومية بالبحث في أسباب الحريق والوفاة.

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