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أثار بنزين فوق سطح الماء في مكان غرق سفينة “ايكسيلو”: رئاسة الجمهورية على الخط..#خبر_عاجل

2022/04/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ اليوم الاثنين 18 أفريل 2022، أن ما لوحظ على سطح الماء في موقع غرق سفينة الشحن في خليج قابس، من أثار بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات الباخرة وبكمية محدودة.

وأكّدت الرئاسة أنّه منذ عشية يوم السبت، تولى جيش البحر، قيادة الأعمال والتدابير التي يقتضي الوضع اتخاذها بعد غرق باخرة في عرض خليج قابس، وقد عاين فريق من رجال الغوص التابع لجيش البحر وضع الباخرة المعنية وحدّد المواقع التي تقتضي التدخل السريع، بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية وخاصة منها وزارة البيئة ووزارة النقل إلى جانب السلطات الجهوية، حسب نص البلاغ.

وأوضحت أنها تلقت ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اتصالات من عدة دول أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة لتونس وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية.

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