الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم تطالب بمباشرة الاجراءات القانونية ضد مالك السفينة “ايكسيلو”

أصدرت الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم بيانا بخصوص غرق سفينة الشحن التجارية XELO رقم IMO 7618272 والمحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس وما تمثله هذه الحادثة من كارثة بيئية جديدة لجهة قابس.

ونددت الشبكة بالتصرف غير المسؤول لمجهز الباخرة التي يبدو ان عمرها الافتراضي قد انتهى وهي غير صالحة للملاحة مما جعلها تغرق قبالة سواحل قابس حسب البيان.

ودعت إلى تكوين لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتدخل على أن يكون المجتمع المدني ممثلا فيها كما دعت لحشد كافة الإمكانيات الوطنية لتطويق الحادث والحيلولة دون تسرب كميات للقزوال الى البحرو الحد من تداعياتها على المنظومة البحرية.

كما طلب المعونة من دول شمال المتوسط وتفعيل الاتفاقات التي أمضت عليها تلك البلدان في حال وجود تسرب نفطي وكارثة بيئية ومطالبتها بالمساعدة في ذلك.

كما دعت للقيام بكل الإجراءات القانونية ضد مالك الباخرة والربان حفاظا على حقوق بلادنا وبيئتها وطلب التعويض من التامين لصالح الدولة التونسية مطالبة باعتماد سياسة اتصالية واضحة تقوم على متابعة يومية للمستجدات وإعلام الرأي العام وخاصة البحارة الذين يزاولون نشاطهم في المنطقة بتطور الأحداث.