أثار بنزين فوق سطح الماء في مكان غرق سفينة “ايكسيلو”: رئاسة الجمهورية على الخط..#خبر_عاجل

عاجل: هذا ما جاء في أقوال أفراد طاقم السفينة الغارقة للمحققين..

“كونكت” تدعو إلى التمديد في مدّة الإنتفاع بالعفو الجبائي

أسعار الخضر والغلال بعد النصف الأول من رمضان: وزارة التجارة تقدم التفاصيل..

عاجل- أكد أنها اجرام بحري: خبير يكشف معطيات جديدة بخصوص غرق سفينة “ايكسيلو” في قابس..

2022/04/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد الخبير الدولي في الشؤون البحرية ورئيس الكتلة البحرية الربّان عزّ الدين قاسم ، أن باخرة “إكسيلو” غادرت مالطا يوم 29 مارس 2022 ، متّجهة إلى مصر وفق الطاقم غير أنها يوم 2 أفريل دخلت ميناء صفاقس وغادرته يوم 4 أفريل لتعود من جديد في نفس اليوم وتغادر بعد أربعة أيام يوم 8 أفريل ، قبل أن تفقد المواقع الدولية أثرها بعد إغلاق كل الأليات الإلكترونية للسفينة .

كما بين أن طاقم السفينة لا يملك وثيقة حول التحرّكات الملاحية للسفينة ، ووثيقة شحن البضاعة وأخرى تتعلّق بحركة المحرّكات وكل هذه المعطيات دليل على أن البضاعة مهرّبة ، مضيفا أنه يمكن إغراق السفن عمدا بهدف الحصول على تأمين وفق قوله .

وإعتبر في تصريح اذاعي لجوهرة أف أم، أن توجّه السفينة إلى قابس مقصود ويمكن أن يكون إغراق السفينة عمدا وهو إجرام بحري وإنتهاك صارخ للمياه الإقليمية التونسية ، مضيفا أن الخبراء والغواصين بإمكانهم معرفة ما إذا كان إغراق الباخرة مقصودا أم لا.ودعا إلى فتح تحقيق جدّي من قبل خبراء ومختصين بخصوص شبهة جريمة بحرية وتحديد المناطق الإقتصادية الخاصة بين بلادنا ومالطا كما حدث مع ليبيا وإيطاليا .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn