الرابطة المحترفة الاولى: النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة الاخيرة من منافسات المرحلة الاولى للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاربعاء:
في ملعب بن قردان:
اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي صفر-1
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي – الترجي الرياضي 1-2
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين – أمل حمام سوسة 2-1
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – نادي حمام الأنف 2-صفر
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
– الترجي الرياضي 27 14 8 3 3 20 7 تاهل الى مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز
2- النادي الصفاقسي 21 14 6 3 5 12 10 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز
— اتحاد بن قردان 21 14 5 6 3 10 8 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطة حوافز
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— اتحاد تطاوين 21 14 6 3 5 13 15
5-النادي البنزرتي 19 14 6 1 7 13 14
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6- نجم المتلوي 17 14 4 5 5 11 15 يلعب في مرحلة تفادي النزول
67- امل حمام سوسة 16 14 3 7 4 11 11 يلعب في مرحلة تفادي النزول.
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8- نادي حمام الانف 10 14 2 4 8 9 18 نزل الى بطولة الرابطة