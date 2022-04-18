قابس : وزير النقل يؤكد عدم وجود تسرب للغازوال من السفينة المنكوبة

قال وزير النقل، ربيع المجيدي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين لوسائل الإعلام، في أعقاب زيارة ميدانية قام بها الى الموقع الذي غرقت فيه السفينة التجارية “ايكسلو” بالمنطقة المكشوفة للميناء التجاري بقابس، إن هذه “السفينة ثابتة في مكانها”، وإن “الوضعية مستقرة، ولا وجود لتسرب لشحنتها من الغازوال”.

وبين المجيدي أنه تمت اليوم خلال زيارة موقع هذا الحادث البحري معاينة بعض الزيوت المطوقة بالحواجز العائمة التي وضعت أمس الأحد لتطويق السفينة المنكوبة، مؤكدا أن هذه الزيوت متأتية من محركات السفينة، وسيتم اليوم، إما امتصاصها بالتجهيزات اللازمة لذلك، أو تشتيتها بالمواد المستعملة في مثل هذه الحوادث.

وبين وزير النقل أن البحرية الوطنية المتواجدة على عين المكان تشتغل حاليا على تحديد منافذ السفينة التي سيتم ربطها بالخراطيم التي سيقع بواسطتها شفط حمولة هذا السفينة من الغازوال.

ورافق الوزير خلال هذه الزيارة، المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية قابس، صابر البنبلي.