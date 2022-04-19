قرعة تصفيات كاس افريقيا للامم 2023 – المنتخب التونسي ضمن المجموعة العاشرة الى جانب غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا

وضعت عملية القرعة الخاصة بتصفيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم 2023 بكوت ديفوار التي جرت يوم الثلاثاء بمدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا المنتخب التونسي ضمن المجموعة العاشرة الى جانب منتخبات غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.

ويشارك 48 منتخبا في هذه التصفيات الافريقية تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة. ويتأهل عن كل مجموعة البطل ووصيفه إلى النهائيات على أن يترشح من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات على اعتبار أن نتائج كوت ديفوار لن تحتسب بوصفها البلد المستضيف للمسابقة.

وتقام نهائيات كاس افريقيا للامم 2023 بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 23 جوان الى 23 جويلية. وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار المسابقة بعد 1984 التي عاد خلالها اللقب لمنتخب الكاميرون.

يذكر ان المنتخب التونسي توج بلقب كاس افريقيا للامم مرة واحدة سنة 2004 في تونس مقابل بلوغه الدور النهائي في مناسبتين عامي 1965 في تونس و1996 بجنوب افريقيا.

وكان منتخب نسور قرطاج بلغ الدور ربع النهائي للنسخة الاخيرة من النهائيات القارية التي اقيمت بالكاميرون من 9 جانفي الى 6 فيفري 2022 بعد خسارته امام نظيره البوركيني بهدف دون رد.

ولم يغب المنتخب التونسي عن نهائيات كاس افريقيا للامم منذ نسخة 1994 التي اقيمت بتونس.