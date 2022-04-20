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تقلبات جوية منتظرة هذه الليلة بهذه المناطق..خبر_عاجل

2022/04/20 أخبار, المصدر, متفرقات

يتوقع نزول بعض الامطار الرعدية بعدد من المعتمديات الغربية الليلة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وحذر المعهد من شدة الرياح التي تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب والمثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج.
وتتراوح درجات الحرارة ا بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 11 بالمرتفعات وبين 22 و27 درجة بالجنوب.

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