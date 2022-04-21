توزر: رفع 182 مخالفة اقتصادية منذ مطلع شهر رمضان أغلبها من أجل عدم اشهار الأسعار

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، منذ بداية شهر رمضان الى صبيحة اليوم الخميس، (20 رمضان) 182 مخالفة اقتصادية توزعت الى 81 مخالفة من أجل عدم اشهار الأسعار، و40 مخالفة لغياب الفوترة، و32 مخالفة أخرى، في حين بلغ عدد مخالفات الترفيع في الأسعار 15 مخالفة فقط، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة، رضا بوراوي، في تصريح لـ”وات”.

وأوضح بوراوي أن هذه المخالفات تنقسم بحسب نوعية المنتوج بين المواد الغذائية بدرجة أولى، ثم الخضر والغلال، فالدواجن ومشتقاتها، مشيرا الى تسجيل بعض المخالفات في مجال الملابس الجاهزة والاحذية، والحلويات والمرطبات، بعد انطلاق حملات المراقبة لهذين النشاطين في بداية النصف الثاني من شهر الصيام.

وأضاف أنه تم حجز مجموعة من المواد الغذائية منتهية الصلوحية أو غير مطابقة للمواصفات منها 7 علب مستحضر مثلجات منتهية الصلوحية، و3 أكياس عجين غذائي، و38,5 قنطارا من دقيق الفارينة المدعم لدى احدى المخابز، مؤكدا على تواصل حملات المراقبة ضمن فرق مشتركة مع الإدارة الجهوية للصحة وأجهزة الامن والديوانة.