سعيدان يحذر:” الأجور غير مضمونة وقد نصل إلى حالة الإفلاس”..#خبر_عاجل

اكد اليوم الخميس 21 أفريل 2022 الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن أجور الشهر الحالي غير مضمونة، مبينا أن الأجور تلتهم 59 بالمائة من موارد الدولة.

وشدد سعيدان على أنه لا يمكن إنقاذ المالية العمومية دون إنقاذ الإقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في نفقات الدولة مشيرا الى وجود انفاق كبير دون جدوى.

وتحدث عز الدين سعيدان في حوار على اذاعة شمس اف ام عن ضرورة إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية من أجل تفادي حالة الإفلاس، قائلا ‘لإذا لم نعلن الطوارئ الإقتصادية قد نصل إلى حالة الإفلاس’.

واعتبر أن التوصل إلى حل سياسي أمر ضروري من أجل المساهمة في الخروج من الأزمة المالية.