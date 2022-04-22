وفاة طفلة واصابة 8 ركاب في حادث انزلاق سيارة “لواج”..خبر_عاجل

جد صباح اليوم الجمعة 22 افريل 2022 حادث انزلاق سيارة اجرة ” لواج” على الطريق الجهوية عدد 52 الرابط بين باجة ونفزة وتحديدا في النقطة الكيلومترية 16 على مستوى منطقة الرويقيبة بما تسبب في وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات واصابة بقية راكبي السيارة وعددهم 8 باصابات متفاوتة الخطورة، حسب ما اكد ذلك العميد معز بن خليفة المدير الجهوي للحماية المدنية في معطيات اولية لاذاعة شمس اف ام.

واضاف نفس المصدر ان عملية نقل الجرحى والمصابين من طرف وحدات الحماية المدنية الى المستشفى الجهوي بباجة لتلقي الاسعافات والعلاج اللازم لازالت متواصلة.