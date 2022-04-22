عرض الجهود المبذولة للتحكّم في التوازنات الماليّة الكبرى محور لقاء وزيرة المالية عن بعد بممثلين عن وكالة الترقيم الدولية موديز

استعرضت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، في لقاء عن بعد انتظم، الجمعة، بممثلين عن وكالة الترقيم الدولية موديز، الجهود المبذولة في الظرف الراهن للتحكّم في التوازنات الماليّة الكبرى من خلال العمل على تحسين الموارد الذاتية والضغط على النفقات والعمل على تنويع مصادر تمويل ميزانية الدّولة.

كما تطرقت وزيرة المالية، خلال اللقاء، الذي جرى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النّقد الدولي والبنك العالمي من 18 وحتّى 22 أفريل 2022، الذي حضره محافظ البنك المركزي، مروان العباسي،إلى تحسّن المؤشرات لبعض القطاعات الاقتصاديّة.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أهمّ ملامح برنامج الإصلاحات، الذي تعتزم الحكومة التونسيّة وضعه حيّز التّطبيق من أجل مجابهة الصعوبات، التي يعرفها الاقتصاد التونسي على إثر تداعيات الأزمتين الوبائيّة والحرب الروسيّة الأوكرانية.