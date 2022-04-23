مع منصّة   LG Thinq  : هكذا تمكّنكم تقنية المنزل الذكي من الاقتصاد في الطاقة وإطالة عمر الأجهزة المنزلية

إذا كنتم تخططون لإزالة التلوّث في الوقت المناسب ليوم الأرض (ساعة الأرض) هذا العام فإن تقنية المنازل الذكية يمكن أن تسهّل خطوتكم المستدامة من خلال مساعدتكم على الاقتصاد في الكهرباء والماء وتقليل تأثير الطاقة في منازلكم.

وبالإضافة إلى الحفاظ على الطاقة فإن منصة المنزل الذكي LG ThinQ تقدم مجموعة متنوعة من الوظائف الجديدة الصديقة للبيئة لتضعكم بكل ثبات على مسار أكثر حفاظا على البيئة.

* الاقتصاد في الطاقة بأكثر سهولة

إن الاقتصاد في الطاقة في المنزل يصبح أسهل بكثير بمساعدة تطبيقة LG ThinQ ووظائفها الذكية التي تتيح لكم تحسين كفاءة الطاقة في أجهزتكم المنزلية دون مجهود كبير. وتأخذ هذه التطبيقة أنماط الاستخدام في الاعتبار وعلى سبيل المثال يمكنها ضبط استهلاك طاقة الثلاجة إلى أدنى مستوى خلال ساعات الليل عندما تكونون غير مستعدّين لفتح باب الثلاجة وغلقه باستمرار.

وتساعد وظائف المراقبة والتحكم عن بُعد أيضا على تقليل استهلاك الكهرباء غير الضروري إذ يمكن بكل بساطة التحقق من حالة جميع الأجهزة ثم إيقاف تشغيل الجهاز الذي تركه يعمل من أي مكان عن بعد.

ولو انتقلنا من المطبخ إلى غرفة الغسيل تقترح تطبيقة LG ThinQ وظيفة عمليّة سهلة للتوصية بالدورة التي تضمن نظافة الملابس دون أي إهدار سواء للماء أو للمنظف. فبمجرد أن تحدد غسالة ” آل – جي ” نوعية القماش ووزن الحمولة تقترح التطبيقة الدورة الأفضل للمهمة وهي دورة لا تستخدم إلا الضروري وما هو مطلوب للحصول على أفضل النتائج في الغسيل وأفضل النتائج أيضا بالنسبة إلى البيئة.

* إطالة عمر الأجهزة المنزلية

إن الحفاظ على أجهزتكم الكهرو- منزلية في حالة جيدة لا يؤدي إلى إطالة عمرها فحسب بل يمكنكم أيضا من الاقتصاد في المال والطاقة على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد الحفاظ عليها أيضا في تجنب الاستهلاك المفرط للطاقة أثناء التشغيل.

و وبحكم أنها مصممة لمساعدة المستخدمين على العناية بشكل أفضل بأجهزتهم المنزلية من ” آل – جي ” فإن وظيفة التشخيص الذكي لتطبيقة ThinQ تمكنهم من إجراء عمليات مراقبة سريعة للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو مبرمج له . وبالإضافة إلى الرعاية الوقائية توفر التطبيقة إشارات تذكير عندما يحين وقت استبدال مصفاة (فيلتر) لمنتج ما.

وفي خطوة أبعد من ذلك أعلنت ” آل – جي ” مؤخرا عن الإطلاق القادم لأجهزتها القابلة للتطوير وهي أجهزة يمكنها دمج ميزات ووظائف جديدة لتحقيق قيمة أكبر للمستخدمين مع مرور الزمن.

ومع آخر وأحدث تقنيات المنزل الذكي الموضوعة تحت تصرفكم يمكنكم اليوم الاستمتاع بحياة أكثر راحة واستدامة من أي وقت مضى… فيوم أرض سعيدا (ساعة الأرض)!