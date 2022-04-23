الرابطة المحترفة الاولى – تفادي النزول – برنامج المقابلات

تم اليوم سحب قرعة رزنامة بطولة باراج تفادي النزول من الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستنطلق يوم 6 ماي المقبل بنظام بطولة من 6 مقابلات ذهابا وايابا.

وستقام مقابلات مرحلة الذهاب حسب الجدول التالي

الجولة الاولى

الاولمبي الباجي – الترجي الجرجيسي

نجم المتلوي – امل حمام سوسة

الجولة الثانية

امل حمام سوسة – الاولمبي الباجي

الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي

الجولة الثالثة

الاولمبي الباجي – نجم المتلوي

امل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي

ويذكر انه في نهاية دورة الباراج ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة المحترفة الثانية ويلتحقان بفريقي نادي حمام الانف وهلال الشابة اللذين نزلا مباشرة بعد نهاية المرحلة الاولى من البطولة.