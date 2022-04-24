الدورة الرابعة من مهرجان قابس سينما فن من 6 إلى 12 ماي القادم

عقدت، ليلة أمس السبت، لجنة تنظيم مهرجان “قابس سينما فن” ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على الدورة الرابعة من هذا المهرجان التي ستنتظم من 06 الى 12 ماي القادم.

وتتضمن هذه الدورة، التي ستشهد حضور العديد من الوجوه السينيمائية البارزة في تونس والعالم العربي، قسم “فن الفيديو” الذي سيحتضنه كورنيش مدينة قابس(الكازما ) وهو قسم مفتوح للجميع وحقق في الدورات السابقة نجاحا متميزا.

وستوفر هذه الدورة، من خلال قسم “الواقع الافتراضي” الذي سيحتضنه المركب الثقافي الجامعي الفرصة للمواطنين لمتابعة هذه النوعية من الافلام في تجربة أكد الكثير من متابعي المهرجان في الدورات الفارطة على انها ممتعة.

وتتضمن الدورة الرابعة لمهرجان قابس “سينما فن” كذلك مسابقة رسمية للافلام الطويلة من العالم العربي ستشارك فيها 10 افلام، كما سيتم عرض مجموعة من الاعمال السينمائية العالمية والعديد من الافلام الموجهة للاطفال، إضافة إلى لقاءات مع سينيمائيين وعلى دروس متخصصة في السينما ضمن قسم الفن من المهرجان.

وتواصل هذه الدورة، كما دأبت على ذلك، اهتمامها بالمسألة البيئية، وسيتم فيها في إطار سينما الارض عرض ومناقشة العديد من الاعمال المتعلقة بالبيئة.

ومن بين الانشطة الجديدة التي يتضمنها مهرجان قابس “سينما فن” المتخصص في الصورة فعالية ” تعالى شوف ” وتتضمن لقاء سيجمع الرئيسة الشرفية لهذا المهرجان، هند صبري، بطلبة كلية العلوم بقابس سيتم فيه عرض ومناقشة شريطين سينيمائيين من بينهما فلم “الارض” ليوسف شاهين .

وستشتمل هذه الدورة على عرضين خاصين لكل من شريط ” غدوة” لظافر العابدين ولشريط عن المخرج السوري عمر أمير لاي لهالة العبد الله.