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بعد انتشال 14 جثة: تعطل عملية البحث عن مهاجرين غرقى بسبب رداءة الأحوال الجوية بصفاقس..

2022/04/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تعطّلت، اليوم الأحد، بسبب رداءة الأحوال الجوية، عملية البحث عن جثث لمهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء غرقت زوارقهم في عرض سواحل الجهة في الأربع وعشرين ساعة الماضية وقد بلغ العدد الجملي للجثث المنتشلة إلى حد الآن 14 جثة.

وأفاد (وات) مصدر أمني من الحرس البحري أن وحدات الحرس تمكنت من إنقاذ 98 مهاجرا كانوا على متن 4 زوارق في حالة سيئة في حين لا يزال عشرة مهاجرين في عداد المفقودين، وفق تقديرات تم بناؤها على أعداد المهاجين الذين كانوا على متن المراكب والتي صرح بها الناجون للسلطات الأمنية.

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