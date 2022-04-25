بعد انتهاء آجاله: التمديد في صلوحية تلاقيح فايزر إلى 30 جوان..وأحلام قزازة تكشف وتوضح..خبر_عاجل

على اثر تداول خبر تراجع عائلة عن تلقي جرعة التلقيح بسبب انتهاء تاريخ الصلوحية، في احد مراكز التليقيح بحمام الشط، أوضحت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، احلام قزارة، ان الجهات الصحية لا تترك اي جرعة تلقيح منتهية الصلوحية في اي مركز تلقيح، مؤكدة ان الجرعات التالفة يتم جمعها واعادتها للصيدلية المركزية.

واضافت قزارة في تصريح لشمس أف ام اليوم الاثنين، ان دفعة تلاقيح فايزر التي تحصلت عليها تونس مؤخرا، قد تم التمديد في تاريخ صلوحيتها لـ3 أشهر إصافية، وفق وثيقة رسمية تلقتها تونس من المخبر الرسمي، ووافقت عليها السلطة الترتيبية الامريكية. واشارت قزارة انه وفقا للمراسلة، فقد تم التمديد في تاريخ صلوحية جرعات فايزر الاخيرة من 31 مارس الى 30 جوان القادم.

وأكدت قزارة ان هذا القرار تمت المصادقة عليه من قبل السلطة الترتيبية التونسية بعد اجتماع طارئ بين الاطراف المتداخلة.