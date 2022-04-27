منظمة الصحة العالمية تحذّر من تراجع عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا..

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد التي يتم إجراؤها في العالم.

وقالت المنظمة أيضا إن الإصابات والوفيات المُبلّغ عنها سجلت أيضا تراجعا كبيرا.

وصرح مدير المنظمة “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” للصحفيين: “الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل.. وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 2020”.

وفي حين رحب غيبريسوس بهذا الاتجاه الحديد في مسار الفيروس، إلا أنه حذر من أن انخفاض الأرقام قد يكون أيضا نتيجة للتراجع الكبير في عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابات بالفيروس.

وأضاف “هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط انتقال الفيروس وتطوره”، معقبا “عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل، فإن الجهل ليس نعمة”.

وأعرب “ويليام رودريغيز” الذي يترأس تحالف التشخيص العالمي “فيند” أيضا عن غضبه لأن العديد من الحكومات توقفت في الأشهر الأخيرة بكل بساطة عن إجراء اختبارات للكشف عن المصابين بالفيروس.

وفي حديثه خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي استضافته منظمة الصحة العالمية، أشار “رودريغز” إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية ووسط ارتفاع الإصابات بالمتحورة أوميكرون “انخفضت معدلات الاختبارات من 70 إلى 90 بالمئة في جميع أنحاء العالم”.

وكالات