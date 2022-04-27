الصين: اكتشاف أول إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور بين البشر

قالت هيئة الصحة في الصين، أمس الثلاثاء 27 أفريل 2022، إن البلاد سجلت أول إصابة بشرية جديدة بسلالة إنفلونزا الطيور H3N8، في السنة الحالية 2022، مشددة على أن خطر انتشار الفيروس لا يزال منخفضًا.

ونقلا عن وسائل إعلام صينية، فقد تم العثور على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من مقاطعة خنان بوسط البلاد مصابًا بالمتغير بعد إصابته بالحمى وأعراض أخرى في 5 أفريل الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، إنه لم يصب أي من المخالطين بالفيروس عن قرب، مضيفة أن الطفل كان على اتصال بالدجاج والغربان التي تربت في منزله.

وقالت الهيئة إنه تم اكتشاف نوع H3N8 سابقًا في أماكن أخرى من العالم في الخيول والكلاب والطيور، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بفيروس H3N8.

وأوضحت اللجنة أن هناك تقييم أولي حدد أن المتغير ليس لديه القدرة بعد على إصابة البشر بشكل فعال، وأن خطر انتشار وباء واسع النطاق منخفض.

انتشار العديد من سلالات انفلونزا الطيور في البلاد

وتوجد العديد من السلالات المختلفة من إنفلونزا الطيور في الصين، وبعضها يصيب الناس بشكل متقطع، وعادة ما يصيب الدواجن. كما أبلغت الصين العام الماضي عن أول حالة إصابة بشرية بفيروس H10N3.