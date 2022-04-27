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في يوم واحد: 509 مخالفة اقتصادية وحجز أطنان من المواد الغذائية

2022/04/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


رفعت مصالح المراقبة الإقتصادية يوم أمس الثلاثاء 26 أفريل 2022، 509 مخالفة اقتصادية أسفرت عن الحجوزات التالية:

– 16.29 طن سميد غذائي
– 4.25 طن فرينة مدعمة
– 198 لتر زيت نباتي مدعم
– 1.25 طن مواد غذائية مختلفة

وتمت الحجوزات بعد تسخير 163 فريق رقابي من بينها 110 فريق مشترك.

من جهة أخرى تلقت قاعة العمليات بالوزارة 19 شكاية تعلقت بـ: الترفيع في الأسعار 09، الامتناع عن البيع 04، الإخلال بتراتيب الدعم 01، الجودة 03 ، البيع المشروط 02.

وقد بلغ مجموع الشكايات التي تم قبولها خلال 25 يوما من شهر رمضان 753 شكاية تم معالجة 486 منها ( 352 شكاية في نفس الفترة من رمضان 2021 تم معالجة 231 منها).

 

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