في يوم واحد: 509 مخالفة اقتصادية وحجز أطنان من المواد الغذائية



رفعت مصالح المراقبة الإقتصادية يوم أمس الثلاثاء 26 أفريل 2022، 509 مخالفة اقتصادية أسفرت عن الحجوزات التالية:

– 16.29 طن سميد غذائي

– 4.25 طن فرينة مدعمة

– 198 لتر زيت نباتي مدعم

– 1.25 طن مواد غذائية مختلفة

وتمت الحجوزات بعد تسخير 163 فريق رقابي من بينها 110 فريق مشترك.

من جهة أخرى تلقت قاعة العمليات بالوزارة 19 شكاية تعلقت بـ: الترفيع في الأسعار 09، الامتناع عن البيع 04، الإخلال بتراتيب الدعم 01، الجودة 03 ، البيع المشروط 02.

وقد بلغ مجموع الشكايات التي تم قبولها خلال 25 يوما من شهر رمضان 753 شكاية تم معالجة 486 منها ( 352 شكاية في نفس الفترة من رمضان 2021 تم معالجة 231 منها).