ليفربول يتجاوز فياريال بثنائية ويقترب من نهائي رابطة أبطال أوروبا

سجل ليفربول هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه فياريال في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ويحتاج ليفربول بطل 2019 للفوز أو التعادل في مباراة العودة في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

ووضع القائد جوردان هندرسون ليفربول في المقدمة في الدقيقة 53 بتسديدة من الناحية اليمنى ارتطمت في يد حارس الضيوف وسكنت الشباك.

وبعدها بدقيقتين أرسل المصري محمد صلاح تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى ساديو ماني الذي أنهاها في شباك جيرونيمو رولي حارس فياريال من مدى قريب.