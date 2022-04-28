تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

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2022/04/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتواصل هبوب رياح قويّة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة من المنتظر ان تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة.

وأكدت مصالح الرصد الجوّي أنّ النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري في ما يكون البحر هائجا شرق البلاد ومتموّجا بالشمال.

وتكون السماء، أحيانا، كثيفة السحب مع نزول بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 25 و31 درجة ببقيّة المناطق كما تصل إلى 36 درجة بالبرمة وبرج الخضراء.

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